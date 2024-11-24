Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3 USD

Mức lương 2,000 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager

+ Lên kế hoạch và tham gia trực tiếp phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.

+ Phân công công việc và quản lý task của các thành viên trong team.

+ Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề khó của dự án và các vấn đề phát sinh của team trong quá trình phát triển dự án.

+ Chịu trách nghiệm về tiến độ vs chất lượng của dự án.

Yêu Cầu Công Việc

+ Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về Unity Dev.

+ Có kinh nghiệm phát triển game Casual, Puzzle, Hybrid, Racing, Simulation,...

+ Có kinh nghiệm về tích hợp và xử lí các lỗi liên quan đến plugin bên thứ 3.

+ Có kinh nghiệm về tối ưu hiệu năng game, giải quyết ARN/Crash.

+ Hiểu về khái niệm và cách tối ưu những chỉ số liên quan đến chất lượng product.

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tổ chức, bao quát và giải quyết vấn đề tốt

+ Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi kiến thức mới.

Tại Công ty cổ phần Gplay Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia.

- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.

- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.

- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.

- BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép/năm. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn,đồ uống,hoa quả và các trò chơi nội bộ) 2 lần/tuần.

- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.

- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...

- Khu nội bộ gồm các phòng ngủ đẩy đủ trang thiết bị giành cho nhân sự cần ở lại công ty.

- Trải nhiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp chỉ có ở GPLAY.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc.

- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term.

- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.

- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gplay

