Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3 USD

Công ty cổ phần Gplay
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty cổ phần Gplay

Product Owner/Product Manager

Mức lương
2,000 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương 2,000 - 3 USD

+ Lên kế hoạch và tham gia trực tiếp phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và iOS.
+ Phân công công việc và quản lý task của các thành viên trong team.
+ Nghiên cứu, giải quyết các vấn đề khó của dự án và các vấn đề phát sinh của team trong quá trình phát triển dự án.
+ Chịu trách nghiệm về tiến độ vs chất lượng của dự án.

Với Mức Lương 2,000 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về Unity Dev.
+ Có kinh nghiệm phát triển game Casual, Puzzle, Hybrid, Racing, Simulation,...
+ Có kinh nghiệm về tích hợp và xử lí các lỗi liên quan đến plugin bên thứ 3.
+ Có kinh nghiệm về tối ưu hiệu năng game, giải quyết ARN/Crash.
+ Hiểu về khái niệm và cách tối ưu những chỉ số liên quan đến chất lượng product.
+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tổ chức, bao quát và giải quyết vấn đề tốt
+ Có trách nhiệm cao trong công việc, thái độ cầu tiến và ham học hỏi kiến thức mới.

Tại Công ty cổ phần Gplay Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia.
- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.
- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.
- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.
- BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép/năm. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.
- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn,đồ uống,hoa quả và các trò chơi nội bộ) 2 lần/tuần.
- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.
- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...
- Khu nội bộ gồm các phòng ngủ đẩy đủ trang thiết bị giành cho nhân sự cần ở lại công ty.
- Trải nhiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp chỉ có ở GPLAY.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc.
- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term.
- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.
- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gplay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gplay

Công ty cổ phần Gplay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

