Tuyển Product Owner/Product Manager Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark 72, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Owner/Product Manager Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Tìm hiểu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng để đề xuất và triển khai chiến lược sản phẩm phù hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử

Điều hành quá trình phát triển sản phẩm từ việc lên kế hoạch, đưa ra yêu cầu sản phẩm, phát triển sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường và theo dõi hiệu quả sản phẩm.

Thực hiện các bước tiếp cận khách hàng để đánh giá và đề xuất cải tiến cho sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Đảm bảo tiến độ, chất lượng và kinh phí của dự án phát triển sản phẩm được đáp ứng đầy đủ và đúng hạn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để triển khai các chiến dịch marketing, phát triển sản phẩm và định hướng thương hiệu phù hợp để tăng doanh số sản phẩm.

Giám sát các chỉ số kinh doanh và đưa ra báo cáo về hiệu quả sản phẩm, đề xuất các cải tiến cho sản phẩm để đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty.

Theo dõi các xu hướng công nghệ mới và các sản phẩm cạnh tranh, đề xuất và triển khai các tính năng mới và nâng cấp sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và duy trì sự cạnh tranh của sản phẩm trong thị trường.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,... hoặc các chuyên ngành liên quan;

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực e – commerce;

Kinh nghiệm làm việc:

Hiểu biết về thương mại điện tử:

Kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực thương mại điện tử, hiểu rõ quy trình bán hàng online, hành vi người dùng, các kênh marketing online.

Có kiến thức về các nền tảng thương mại điện tử phổ biến (ví dụ: Shopee, Lazada, Shopify ...) và các công cụ phân tích dữ liệu (Google Analytics, Tableau).

Phát triển và Quản lý Sản phẩm:

Kinh nghiệm tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển sản phẩm, từ nghiên cứu thị trường, xây dựng roadmap sản phẩm, đến phát triển tính năng và triển khai.

Kinh nghiệm làm việc với các đội ngũ phát triển (developer, designer, tester) và có khả năng điều phối, quản lý công việc hiệu quả.

Có khả năng đánh giá mức độ ưu tiên, quản lý backlog sản phẩm và đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng tiến độ, chất lượng.

Phân tích dữ liệu:

Khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định dựa trên số liệu, đo lường hiệu quả của sản phẩm và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Giao tiếp và làm việc nhóm:

Khả năng giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan (khách hàng, đối tác, đội ngũ kỹ thuật) và làm việc tốt trong môi trường làm việc nhóm.

Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng rõ ràng, mạch lạc.

Kỹ năng cần có:

Hiểu biết về người dùng: Có khả năng xác định nhu cầu, mong muốn của người dùng và đưa ra các giải pháp sản phẩm phù hợp

Hiểu biết về người dùng:

Tư duy sáng tạo: Luôn tìm kiếm các ý tưởng mới, cải tiến sản phẩm và giải quyết vấn đề.

Tư duy sáng tạo:

Khả năng thích ứng: Khả năng làm việc trong môi trường làm việc nhanh, thay đổi liên tục và sẵn sàng học hỏi những công nghệ mới.

Khả năng thích ứng:

Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng lên kế hoạch, ưu tiên công việc và quản lý thời gian hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian:

Tại Viettel Digital Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng theo tháng, thưởng quý, thưởng năm, ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Digital Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin