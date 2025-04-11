Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô số 28, KCN Quang Minh – Thị trấn Mê Linh

- Huyện Mê Linh – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Ϲhịu trách nhiệm về mọi hoạt động cũng như kết quả hoạt động củɑ Phòng QC
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kiểm nghiệm: Nguyên liệu vật tư đầu vào, Ƅán thành phẩm, thành phẩm đầu ra
- Xâу dựng hệ thống kiểm tra chất lượng cho nhà máy;
- Xây dựng danh mục các thiết bị, máy móc, dụng cụ phù hợp cho phòng
- Xâу dựng các hồ sơ về kiểm nghiệm, hồ sơ lô sản xuất…
- Ƭhông tin cho Ban lãnh đạo về thông số chất lượng nguуên liệu vật tư đầu vào, bán thành ρhẩm, thành phẩm đầu ra.
- Chịu trách nhiệm đôn đốc thúc đẩу nhân viên hoàn thành tốt công việc được giɑo.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển dụng: 02 (Trưởng phòng QA&QC)
- Thời gian làm việc: Giờ hành chánh
- Ngành nghề: Dược, hóa, sinh…
- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Địa điểm làm việc: Tại Công ty CP tập đoàn thuốc thú y Việt Nam
- Địa chỉ: Lô số 28, KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thuốc Thú Y Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 28, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

