Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tasco House

- 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính cho Savico H.O và các đơn vị thành viên theo quy định.
- Đảm nhận công tác kế toán cho Savico H.O và các đơn vị liên quan.
- Theo dõi, hỗ trợ công tác tài chính – ngân hàng cho công ty và các đơn vị trong hệ thống.
- Theo dõi, kiểm tra việc thu cổ tức từ các đơn vị thành viên hàng năm, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và quy định.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán kế toán tài chính.
• Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất.
• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty kiểm toán.
• Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo tốt.
• Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, trung thực và chịu áp lực cao.
• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 01, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

