Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn (Savico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Tasco House - 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh

Trưởng phòng tài chính

- Thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính cho Savico H.O và các đơn vị thành viên theo quy định.

- Đảm nhận công tác kế toán cho Savico H.O và các đơn vị liên quan.

- Theo dõi, hỗ trợ công tác tài chính – ngân hàng cho công ty và các đơn vị trong hệ thống.

- Theo dõi, kiểm tra việc thu cổ tức từ các đơn vị thành viên hàng năm, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch và quy định.

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán kế toán tài chính.

• Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất.

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty kiểm toán.

• Kỹ năng phân tích tài chính, lập báo cáo tốt.

• Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, trung thực và chịu áp lực cao.

• Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

