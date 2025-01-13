Tuyển Trưởng phòng tài chính 090 Bravo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 400 - 700 USD

Mức lương 400 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 60 Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 400 - 700 USD

· Xử lý lương, bảng chấm công, làm hợp đồng lao động.

· Các công việc kê khai BHXH

· Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán và thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ để đảm bảo tính chính xác và hợp lý của báo cáo tài chính.

· Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm

· Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng khi cần thiết.

· Các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nữ, 23 – 30 tuổi – Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành thuộc khối Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng.

· Thành thạo các phần mềm Microsoft Office.

· Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

· Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word…).

· Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích.

· Tổ chức, sắp xếp và lập kế hoạch công việc

· Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại 090 Bravo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 090 Bravo

