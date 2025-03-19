Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Kinh doanh và Marketing tại cơ sở:

- Phối hợp với Khối Kinh doanh & Marketing HO, xây dựng và triển khai Kế hoạch hoạt động Phát triển kinh doanh & Marketing phù hợp chủ trương tăng trưởng chung của Vinmec, hướng tới đạt mục tiêu KPI của Bệnh viện.

- Liên tục điều chỉnh Kế hoạch hoạt động (gói sản phẩm/dịch vụ, kênh bán, đối tác...) dựa trên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để không ngừng tăng trưởng doanh thu và nhận diện tại địa phương.

1.1. Triển khai kế hoạch Marketing:

- Triển khai các hạng mục trong Kế hoạch hoạt động Marketing đã được phê duyệt, bao gồm mọi hoạt động truyền thông, PR, thúc đẩy kinh doanh, tăng cường nhận diện thương hiệu trên cả kênh online và offline nhằm đạt KPI của bệnh viện.

- Đảm bảo hoạt động và tài liệu Marketing tại cơ sở tuân thủ theo Bộ nhận diện thương hiệu Marketing về hình ảnh, nội dung và định hướng truyền thông.

- Quản trị truyền thông của bênh viện trên các nền tảng Mạng xã hội, báo chí thông qua việc quản trị các kênh owned media/fanpage của cơ sở và kiểm soát nội dung truyền thông trên các nền tảng online.

1.2. Phát triển kinh doanh: