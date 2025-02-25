Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Stei Institute làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Quản lý văn phòng đại diện và các đại lý tuyển dụng của STEi đảm bảo đạt được các mục tiêu

hàng tháng;

Manage STEi Country Representatives and Recruitment Agents and ensure monthly targets are

met;

➢ Xây dựng và triển khai các chiến lược, chiến thuật và quy trình tuyển sinh;

Develop and implement recruitment strategies, tactics, and procedures;

➢ Đảm bảo thông suốt và cải thiện hệ thống vận hành, báo cáo và hỗ trợ tuyển sinh;

Streamline reporting and improve operational and support systems for student recruitment;

➢ Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình tư vấn, quảng cáo và tiếp thị;

Ensure compliance in counseling, advertising, and marketing policies and processes

➢ Tạo nội dung và giám sát các kênh tiếp thị trực tuyến như FB, TikTok, Instagram...

Create ideas and monitor online marketing channels such as FB, TikTok, Instagram...