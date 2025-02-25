Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Stei Institute làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Stei Institute
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty TNHH Stei Institute

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Stei Institute

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 35 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý văn phòng đại diện và các đại lý tuyển dụng của STEi đảm bảo đạt được các mục tiêu
hàng tháng;
Manage STEi Country Representatives and Recruitment Agents and ensure monthly targets are
met;
➢ Xây dựng và triển khai các chiến lược, chiến thuật và quy trình tuyển sinh;
Develop and implement recruitment strategies, tactics, and procedures;
➢ Đảm bảo thông suốt và cải thiện hệ thống vận hành, báo cáo và hỗ trợ tuyển sinh;
Streamline reporting and improve operational and support systems for student recruitment;
➢ Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình tư vấn, quảng cáo và tiếp thị;
Ensure compliance in counseling, advertising, and marketing policies and processes
➢ Tạo nội dung và giám sát các kênh tiếp thị trực tuyến như FB, TikTok, Instagram...
Create ideas and monitor online marketing channels such as FB, TikTok, Instagram...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

➢ Tốt nghiệp đại học trở lên;
Qualification: university or higher;
➢ IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương;

Tại Công Ty TNHH Stei Institute Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương
18 ngày nghỉ phép và 6 ngày chăm trẻ ốm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Stei Institute

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Stei Institute

Công Ty TNHH Stei Institute

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Thái Phiên, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

