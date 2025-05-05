Tuyển Trưởng phòng tài chính Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

1. Kiểm soát việc lập Báo cáo tài chính VAS của Ngân hàng, hợp nhất:

- Kiểm soát số liệu Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính của Ngân hàng.

- Kiểm soát việc chuyển đổi Báo cáo tài chính của Công ty con phù hợp với Báo cáo tài chính của Ngân hàng đối với Công ty con áp dụng chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Kiểm soát bút toán giao dịch nội bộ giữa Ngân hàng với Công ty con và giữa các Công ty con.

- Kiểm soát Báo cáo tài chính hợp nhất và thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Kiểm soát số liệu kế toán trên Báo cáo kiểm toán Ngân hàng và hợp nhất.

- Phối hợp với Kiểm toán độc lập và các Phòng ban có liên quan phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán của Ngân hàng và hợp nhất.

2. Đầu mối cung cấp số liệu Kế toán phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán:

- Đầu mối cung cấp, giải trình số liệu Kế toán phục vụ công tác Thanh tra, Kiểm toán và các bộ phận khác khi có yêu cầu.

3. Kiểm soát số liệu kế toán trên báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của MSB và cơ quan quản lý:

- Kiểm soát số liệu kế toán trên Báo cáo xếp hạng tổ chức tín dụng và các báo cáo tuân thủ khác khi có yêu cầu.

- Kiểm soát số liệu kế toán theo yêu cầu cung cấp thông tin của các Phòng ban nghiệp vụ

4. Tham gia công tác quyết toán tài chính hàng năm:

- Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quyết toán tài chính cuối năm.