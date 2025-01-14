Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Canon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý và thực hiện chính sách thuế:

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế GTGT (VAT), thuế TNDN (CIT), GMT và các quy định pháp luật liên quan trong bối cảnh doanh nghiệp EPE đang mở rộng hoạt động sản xuất hiện tại.

• Theo dõi và cập nhật các thay đổi luật thuế, đặc biệt các chính sách ưu đãi và nghĩa vụ bổ sung đối với hoạt động EPE khác.

• Phối hợp với các cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề liên quan và đảm bảo tuân thủ đầy đủ.

2. Triển khai và giám sát IFRS:

• Thực hiện chuyển đổi và áp dụng IFRS phù hợp với lộ trình bắt buộc tại Việt Nam và Tập đoàn nước ngoài.

• Đánh giá và điều chỉnh các chính sách kế toán để đảm bảo sự phù hợp giữa IFRS và hoạt động thực tế của công ty.

3. Xây dựng và cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ:

• Tăng cường compliance về thuế và kế toán thông qua việc tối ưu hóa quy trình và chính sách nội bộ.

• Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong báo cáo tài chính.

4. Lãnh đạo và phát triển đội ngũ:

• Quản lý đội ngũ kế toán, thuế và tài chính, đảm bảo hoàn thành đúng hạn và hiệu quả các nhiệm vụ.

• Đào tạo, hướng dẫn nhân viên để nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên môn.

5. Tư vấn chiến lược tài chính: