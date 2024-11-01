Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1.Lập kế hoạch tuyển dụng công nhân.

2.Tiếp nhận, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.

3.Duy trì quan hệ với các đối tác cung cấp nhân lực.

4.Quản lý và cập nhật dữ liệu ứng viên.

5.Phối hợp tổ chức đào tạo cho nhân viên mới.

6.Theo dõi và báo cáo tình hình tuyển dụng.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, có 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng công nhân.

Kỹ năng giao tiếp tốt để đàm phán với nhà cung cấp nhân lực.

Kỹ năng viết báo cáo tốt.

Kỹ năng quản lý, thành thạo tin học văn phòng.

Am hiểu luật lao động.

Tiếng Trung HSK5 trở lên

Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có mức lương cạnh tranh theo năng lực cá nhân. - Được tặng quà trong ngày lễ tết và sinh nhật. - Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ. - Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác; - Nghỉ phép có lương. - Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00, 6 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 7) - Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN... - Được xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất . - Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức

C

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin