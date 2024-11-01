Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
1.Lập kế hoạch tuyển dụng công nhân.
2.Tiếp nhận, sàng lọc và phỏng vấn ứng viên.
3.Duy trì quan hệ với các đối tác cung cấp nhân lực.
4.Quản lý và cập nhật dữ liệu ứng viên.
5.Phối hợp tổ chức đào tạo cho nhân viên mới.
6.Theo dõi và báo cáo tình hình tuyển dụng.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, có 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng công nhân.
Kỹ năng giao tiếp tốt để đàm phán với nhà cung cấp nhân lực.
Kỹ năng viết báo cáo tốt.
Kỹ năng quản lý, thành thạo tin học văn phòng.
Am hiểu luật lao động.
Tiếng Trung HSK5 trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt để đàm phán với nhà cung cấp nhân lực.
Kỹ năng viết báo cáo tốt.
Kỹ năng quản lý, thành thạo tin học văn phòng.
Am hiểu luật lao động.
Tiếng Trung HSK5 trở lên
Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Có mức lương cạnh tranh theo năng lực cá nhân. - Được tặng quà trong ngày lễ tết và sinh nhật. - Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ. - Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác; - Nghỉ phép có lương. - Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00, 6 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 7) - Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN... - Được xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất . - Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức
C
C
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI