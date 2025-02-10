Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Truyền thông nội bộ

Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng để tăng độ nhận diện thương hiệu cho Công ty.

Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Lập và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ.

Sáng tạo nội dung, quản trị các kênh truyền thông của Công ty.

Thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu bài viết, hình ảnh, âm thanh, ấn phẩm truyền thông.

Tổ chức và điều phối các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ.

Thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ nội bộ.

Đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, tự tin, hướng ngoại.

Hoạt ngôn, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm MC nội bộ.

Khả năng sáng tạo nội dung, ưu tiên các ứng viên đã xây dựng thành công kênh TikTok.

Tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng bắt trend nhanh.

Kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video phục vụ công việc.

Trách nhiệm, chủ động, quyết liệt và cầu tiến.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng cạnh tranh

Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Thưởng

Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...

Review lương 6 tháng/lần.

2. Phúc lợi hấp dẫn

Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm.

Phụ cấp ăn ca, happy hour hoa quả hàng ngày.

Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.

Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.

3. Sự nghiệp thăng tiến rộng mở

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.

4. Môi trường làm việc lý tưởng

Làm việc trực tiếp với lãnh đạo có tâm, có tầm và có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường.

Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ cực kỳ chất lượng trong lĩnh vực.

Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.

Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.

5. Thời gian làm việc

Thời gian: Từ 8h00 - 17h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các thứ 7 cách tuần

6. Văn hóa doanh nghiệp

Học & Hành trọn đời

Luôn Kaizen & Sáng tạo

Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

