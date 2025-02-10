Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Khu liền kề Chung cư Học viện Bộ Quốc phòng, Đ. Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, HN, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng để tăng độ nhận diện thương hiệu cho Công ty.
Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Lập và triển khai kế hoạch truyền thông nội bộ.
Sáng tạo nội dung, quản trị các kênh truyền thông của Công ty.
Thu thập và duy trì cơ sở dữ liệu bài viết, hình ảnh, âm thanh, ấn phẩm truyền thông.
Tổ chức và điều phối các chương trình, sự kiện, hoạt động nội bộ.
Thiết lập, củng cố và phát triển các mối quan hệ nội bộ.
Đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, tự tin, hướng ngoại.
Hoạt ngôn, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm MC nội bộ.
Khả năng sáng tạo nội dung, ưu tiên các ứng viên đã xây dựng thành công kênh TikTok.
Tư duy thẩm mỹ tốt, khả năng bắt trend nhanh.
Kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh, video phục vụ công việc.
Trách nhiệm, chủ động, quyết liệt và cầu tiến.
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng cạnh tranh
Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Phụ cấp + Thưởng
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng nóng, thưởng chiến dịch,...
Review lương 6 tháng/lần.
2. Phúc lợi hấp dẫn
Hưởng BHYT, BHXH theo quy định; Nghỉ phép: 12 ngày/năm.
Phụ cấp ăn ca, happy hour hoa quả hàng ngày.
Không gian làm việc cá nhân hóa, rộng rãi, sạch sẽ với đầy đủ tiện nghi.
Được sử dụng nền tảng làm việc chuyên biệt, hệ thống giao nhận task và đo lường kết quả rõ ràng, minh bạch.
3. Sự nghiệp thăng tiến rộng mở
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
Được đề xuất và thử sức với các ý tưởng kinh doanh mới, sử dụng hệ sinh thái và nguồn lực sẵn có của Công ty để thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp.
4. Môi trường làm việc lý tưởng
Làm việc trực tiếp với lãnh đạo có tâm, có tầm và có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến trên thị trường.
Có cơ hội gặp gỡ và kết nối với các mối quan hệ cực kỳ chất lượng trong lĩnh vực.
Được ghi nhận đóng góp và phát huy điểm mạnh, được chỉ ra và cải thiện khuyết điểm.
Môi trường giàu động lực, khuyến khích học tập liên tục và nâng cấp bản thân mỗi ngày.
5. Thời gian làm việc
Thời gian: Từ 8h00 - 17h30
Từ thứ 2 đến thứ 6 và các thứ 7 cách tuần
6. Văn hóa doanh nghiệp
Học & Hành trọn đời
Luôn Kaizen & Sáng tạo
Cam kết, chủ động (Kỷ luật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

CÔNG TY TNHH LOLLIBOOKS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 1, Khu liền kề Học viện Quốc Phòng đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

