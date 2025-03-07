Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên TikTok cho các dự án bất động sản của công ty.
Tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với xu hướng trên TikTok, bao gồm quay phim, chỉnh sửa video và thêm hiệu ứng.
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường để tối ưu hóa nội dung.
Quản lý và theo dõi các chỉ số hiệu quả của nội dung trên TikTok (ví dụ: lượt xem, lượt thích, bình luận, chia sẻ).
Tương tác với người dùng trên TikTok, trả lời bình luận và tin nhắn.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên TikTok.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch.
Cập nhật kiến thức về các tính năng mới và xu hướng trên TikTok.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing hoặc truyền thông.
Có niềm đam mê với TikTok và hiểu biết sâu sắc về nền tảng này.
Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn và thu hút người xem.
Kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: CapCut, InShot, Adobe Premiere Pro).
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Am hiểu về thị trường bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.
Cơ hội được học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực Marketing và TikTok.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo luật lao động.
Thưởng từ 2tr - 10tr khi phát sinh giao dịch trên tiktok

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HÀ THÀNH GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 2 Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

