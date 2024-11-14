Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Liên hệ với khách hàng thông qua điện thoại, email, mạng xã hội,... để tư vấn về các chương trình đào tạo, khóa học của trung tâm.

Cung cấp thông tin chi tiết về chương trình học, học phí, thời gian học, phương pháp giảng dạy,...

Được hướng dẫn để ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các chương trình đào tạo.

Được hướng dẫn hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký khóa học và hoàn tất các thủ tục nhập học.

Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi tham gia học, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận khác trong trung tâm để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Có giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình.

Có kỹ năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo và các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có trợ cấp và hỗ trợ dấu mộc

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được tham gia các hoạt động team building ...của trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin