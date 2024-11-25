Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
3 - 3 Triệu
Bán thời gian
Nữ
1 người
Không yêu cầu
Nhân viên
Hà Nội: KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
- Kết hợp với nhân viên full-time hỗ trợ quy trình chăm sóc khách hàng và học sinh: điểm danh, đón trả học sinh tại trung tâm...
- Tư vấn về giáo dục cho phụ huynh
- Tham gia tổ chức, điều phối các chương trình, hoạt động của trung tâm
- Ca làm việc: 4h/ ngày (tối thiểu 5 ngày/tuần)
- Thời gian làm việc: ca chiều tối từ 17:00 - 21:00; 17h30 - 21h30
- Yêu thích làm trong lĩnh vực giáo dục, yêu quý trẻ con
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt và xử lý tình huống linh hoạt
- Có khả năng gọi điện tư vấn cho khách hàng
- Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.
- Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty quy định.
- Hưởng lương thưởng theo quy định của CEC
