Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

- Kết hợp với nhân viên full-time hỗ trợ quy trình chăm sóc khách hàng và học sinh: điểm danh, đón trả học sinh tại trung tâm...

- Tư vấn về giáo dục cho phụ huynh

- Tham gia tổ chức, điều phối các chương trình, hoạt động của trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

- Ca làm việc: 4h/ ngày (tối thiểu 5 ngày/tuần)

- Thời gian làm việc: ca chiều tối từ 17:00 - 21:00; 17h30 - 21h30

- Yêu thích làm trong lĩnh vực giáo dục, yêu quý trẻ con

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt và xử lý tình huống linh hoạt

- Có khả năng gọi điện tư vấn cho khách hàng

Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến và phát triển cao, làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp.

- Được áp dụng các ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty quy định.

- Hưởng lương thưởng theo quy định của CEC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada

