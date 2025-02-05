Tuyển UI/UX Designer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu: Tìm hiểu và phân tích nhu cầu về trải nghiệm từ phía người dùng, chuyên gia, đội ngũ vận hành, các giải pháp khác...

Thiết kế: Tạo ra các giải pháp UI/UX như Wireframes, Flow diagrams, Sitemaps, Prototypes, Screen designs... Đảm bảo giải quyết tốt các nhu cầu về trải nghiệm người dùng

Phối hợp: Trao đổi, cộng tác với các vị trí quản lý sản phẩm, thiết kế, lập trình viên, điều phối nội dung.

Đánh giá hiệu quả thiết kế: Chủ động tìm kiếm các thông tin cần thiết để đánh giá và cải thiện giải pháp UI/UX từ hoạt động nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu sử dụng, đánh giá nội bộ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Chuyên ngành thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Trên 1 năm kinh nghiệm với vai trò là UI/UX Designer. Mạnh UI

Yêu cầu có Portfolio về các thiết kế đã làm trước đây.

UI/UX Design Skills: Khả năng thiết kế giao diện thân thiện với người dùng và hấp dẫn trực quan dựa trên các phương án tốt nhất.

Problem Solving Skills, Product Mindset & Design Thinking: Khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Muốn hướng tới giải quyết vấn đề cho người dùng một cách sáng tạo chứ không chỉ làm theo định hướng.

Khả năng sử dụng công cụ: Sử dụng thành thạo các quy trình và công cụ thiết kế để số hóa trải nghiệm, bao gồm cả việc sử dụng Figma, Adobe Creative Suite dựa trên các sản phẩm trước đây.

Khả năng sử dụng dữ liệu (định lượng và định tính) để đưa ra quyết định.

Có điểm mạnh trong một số chuyên môn đặc biệt là một lợi thế (Animation, Interaction design...)

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Tại SAPP Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 15M

Thưởng theo OKRs, Thưởng lễ tết, sinh nhật...

Được đào tạo nâng cao kiến thức kỹ năng hỗ trợ công việc, làm việc trực tiếp với Product Design Leader

Được đầu tư để kết nối và học hỏi từ các chuyên gia trong Domain thiết kế sản phẩm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý chuyên môn

Môi trường làm việc GenZ, thân thiện, năng động, sáng tạo

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc, thưởng lương tháng 13.

Đánh giá, xét tăng lương 1 lần/năm

Thử việc 2 tháng 100% Lương, không áp KPI

Thời gian làm việc linh hoạt: 8h30 – 17h45 hoặc 9h30 – 18h45 (Từ T2 – T6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SAPP Academy

