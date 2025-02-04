Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

UI/UX Designer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Tầng 3, Tòa A2 Chung cư Tecco Elite City, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chân dung người dùng, userflow, flowchart, sitemap.
- Lên ý tưởng concept thiết kế dựa vào trending, xu hướng thị trường áp dụng vào thực tế
- Thiết kế ứng dụng và website dựa vào userflow, sitemap và concept đã lên
- Kiểm tra tính khả dụng của ứng dụng và website

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Figma;
- Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX
- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế;
- Ham học hỏi, khả năng tự học cái mới tốt;
- Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, kỹ năng làm việc nhóm và tôn trọng deadline;
- Đã có sản phẩm thực tế.

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 10tr + phụ cấp (xăng xe, ăn trưa, vé xe) + thưởng;
Được làm việc trong môi trường 2x cực kỳ trẻ trung, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, năng động;
Thường xuyên được đào tao các kỹ năng để trau dồi kiến thức;
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty;
Thưởng và phúc lợi theo quy định của công ty: bảo hiểm, thưởng, du lịch, lễ tết, ...
Thời gian làm việc: sáng 8h - 12h, chiều 1h30 - 5h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 23 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

