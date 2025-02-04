Tuyển UI/UX Designer Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Tầng 3, Tòa A2 Chung cư Tecco Elite City, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chân dung người dùng, userflow, flowchart, sitemap.

- Lên ý tưởng concept thiết kế dựa vào trending, xu hướng thị trường áp dụng vào thực tế

- Thiết kế ứng dụng và website dựa vào userflow, sitemap và concept đã lên

- Kiểm tra tính khả dụng của ứng dụng và website

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Figma;

- Có kinh nghiệm thiết kế UI/UX

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh là một lợi thế;

- Ham học hỏi, khả năng tự học cái mới tốt;

- Khả năng giải quyết vấn đề nhanh, kỹ năng làm việc nhóm và tôn trọng deadline;

- Đã có sản phẩm thực tế.

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 10tr + phụ cấp (xăng xe, ăn trưa, vé xe) + thưởng;

Được làm việc trong môi trường 2x cực kỳ trẻ trung, nhiệt huyết, chuyên nghiệp, năng động;

Thường xuyên được đào tao các kỹ năng để trau dồi kiến thức;

Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cùng với sự lớn mạnh của Công ty;

Thưởng và phúc lợi theo quy định của công ty: bảo hiểm, thưởng, du lịch, lễ tết, ...

Thời gian làm việc: sáng 8h - 12h, chiều 1h30 - 5h30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

