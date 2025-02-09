Tuyển Unity Developer Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Gapu
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty Cổ phần Gapu

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại Công ty Cổ phần Gapu

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Netland Building Ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống và phát triển các dự án mobile game bằng Unity trên Android, iOS (dòng game hyper-casual, puzzle)
Chịu trách nhiệm tích hợp các hệ thống SDK, MMP, Ads, Tracking cho các dự án game.
Tham gia đóng góp xây dựng, cải tiến ý tưởng sản phẩm game để tăng trải nghiệm người dùng, hoàn thiện sản phẩm tốt nhất.
Kết hợp với các bộ phận Artist, Marketing, Game Design để sản xuất các game mobile chất lượng và hữu ích đến người dùng
Phối hợp với các thành viên trong team để xây dựng game

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-4 năm kinh nghiệm lập trình game di động trên Unity;
Nắm vững kiến thức về OOP, SOLID và các nguyên tắc trong lập trình;
Kinh nghiệm áp dụng các thuật toán, design patterns để giải quyết vấn đề;
Kiến thức về tối ưu assets, cache, memory;
Có kinh nghiệm build, xử lý tích hợp SDK, MMP, các định dạng quảng cáo;
Nắm vững các thành phần trong Unity và thành thạo C#;
Có kinh nghiệm trong việc tối ưu app size, memory, fps, anr, crashes;
Tư duy tốt, rành mạch, tập trung vào giải pháp;
Có khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt, tính cách hoà đồng;
Chịu được áp lực trong công việc, ưu tiên các ứng viên mong muốn trở thành người dẫn dắt.

Tại Công ty Cổ phần Gapu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 20 triệu - 25 triệu (thỏa thuận theo năng lực); xét tăng lương định kỳ 2 lần/năm;
Nghỉ các chủ nhật và 2 thứ 7/tháng.
Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động.
Làm việc theo quy trình chuyên nghiệp.
Du lịch ít nhất 2 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân.
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Lead, C-Level.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gapu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Gapu

Công ty Cổ phần Gapu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, toà nhà Netland Building, ngõ 27 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, HN

