Tuyển Video Editor Kkun Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 476 - 794 Triệu

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 476 - 794 Triệu

1. Thiết kế đồ họa

● Thiết kế hình ảnh sản phẩm, chương trình khuyến mại, trang trí shop liên quan đến Thương Mại Điện Tử

● Phối hợp với bộ phận Marketing để thiết kế các ấn phẩm social: Website, Facebook, Youtube, Tiktok… và Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Standee, hình ảnh layout 2D và 3D,...công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng.

● Triển khai in ấn/ phối hợp sản phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác

2. Chỉnh sửa video

● Biên tập video phục vụ cho các chiến dịch truyền thông và marketing (video quảng cáo, hướng dẫn sản phẩm, video sự kiện, v.v.).

● Chỉnh sửa video để tạo ra những sản phẩm video bắt mắt và chuyên nghiệp.

● Làm việc chặt chẽ với đội ngũ sáng tạo để đảm bảo nội dung video phù hợp với mục tiêu của chiến dịch.

Với Mức Lương 476 - 794 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm thiết kế kết nối với các sàn thương mại điện tử và khách hàng.

● Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và edit video

● Có tư duy thẩm mỹ và sáng tạo, nhạy bén với xu hướng thiết kế và ý tưởng độc đáo với các sản phẩm của công ty trong các chiến dịch marketing

Tại Kkun Media Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ phép có lương

Chế độ BHXH,, BHYT và các chính sách lao động theo quy định của pháp luật

