Tuyển Video Editor Công ty TNHH Funtime Media Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô 56 - BT6 Tuyến 16, Anh Dũng 7, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng., Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Copy Video thô về máy.

- Chỉnh sửa Video (cắt cảnh thừa, thêm âm thanh, hiệu ứng, màu, hình ảnh,...).

- Xuất Video và chỉnh sửa nếu cần.

- Nội dung là video giải trí cho trẻ em.

- Làm báo cáo công việc theo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên các ngành công nghệ thông tin, thiết kế.

Tư duy tốt, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.

Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm làm video Premiere, Vegas.

Khả năng cảm nhận âm thanh, hình ảnh tốt.

Đam mê công việc và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Funtime Media Corp Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực: 8-12 triệu/ tháng.

- Thời gian thử việc không quá 1 tháng.

- Được đóng bảo hiểm 100% lương cơ bản, thuế TNCN, kinh phí công đoàn công ty hỗ trợ.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, cuối năm.

- Hệ thống phúc lợi toàn diện: sức khoẻ, sinh nhật, du lịch, hiểu hỉ, ốm đau,...

- Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, không dập khuôn máy móc.

- Cơ hội học tập, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Funtime Media Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.