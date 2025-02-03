Tuyển Video Editor Công ty TNHH Funtime Media Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Funtime Media Corp
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô 56
- BT6 Tuyến 16, Anh Dũng 7, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng., Dương Kinh, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Copy Video thô về máy.
- Chỉnh sửa Video (cắt cảnh thừa, thêm âm thanh, hiệu ứng, màu, hình ảnh,...).
- Xuất Video và chỉnh sửa nếu cần.
- Nội dung là video giải trí cho trẻ em.
- Làm báo cáo công việc theo định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ưu tiên các ngành công nghệ thông tin, thiết kế.
Tư duy tốt, vui vẻ, chịu được áp lực công việc.
Chưa có kinh nghiệm được đào tạo ưu tiên sử dụng thành thạo phần mềm làm video Premiere, Vegas.
Khả năng cảm nhận âm thanh, hình ảnh tốt.
Đam mê công việc và mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công ty TNHH Funtime Media Corp Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập theo năng lực: 8-12 triệu/ tháng.
- Thời gian thử việc không quá 1 tháng.
- Được đóng bảo hiểm 100% lương cơ bản, thuế TNCN, kinh phí công đoàn công ty hỗ trợ.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, cuối năm.
- Hệ thống phúc lợi toàn diện: sức khoẻ, sinh nhật, du lịch, hiểu hỉ, ốm đau,...
- Môi trường làm việc trẻ trung, đề cao tính sáng tạo, không dập khuôn máy móc.
- Cơ hội học tập, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Funtime Media Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI