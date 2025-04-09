Tuyển Video Editor Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Chụp ảnh sản phẩm, ảnh chân dung, ảnh sự kiện chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của công ty và khách hàng.

Biên tập và chỉnh sửa video, hình ảnh, đảm bảo chất lượng hình ảnh và video sắc nét, phù hợp với tiêu chuẩn của công ty.

Quản lý và lưu trữ hình ảnh, video một cách có hệ thống và hiệu quả.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các dự án quảng cáo, truyền thông.

Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video chuyên nghiệp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh, Quay phim, Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhiếp ảnh, quay phim, biên tập video.

Có kỹ năng chụp ảnh, quay phim tốt, nắm vững các kỹ thuật ánh sáng, bố cục, màu sắc.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Lightroom, và các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve.

Có khả năng sử dụng các thiết bị quay phim, chụp ảnh chuyên nghiệp.

Có tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, đáp ứng tiến độ công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

