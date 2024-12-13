Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các dự án marketing của công ty
Nghiên cứu và phân tích thị trường
Hỗ trợ lên plan và tham gia quản trị các kênh Social media
Sáng tạo nội dung các kênh social trong khả năng và phạm vi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học khối ngành Kinh Tế, Marketing, Truyền thông hoặc có niềm yêu thích và tìm hiểu về mảng Marketing Online/ Content Marketing
Có kinh nghiệm, kiến thức trong ngành hàng mỹ phẩm/đào tạo là lợi thế.
Kỹ năng quản trị hệ thống Social Media, biên tập, chỉnh sửa video và hình ảnh cơ bản
Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có tư duy tích cực, sáng tạo
Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm các kiến thức và kĩ năng thực tiễn ngành marketing
Được training kiến thức về dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe đúng cách chuẩn Châu Âu
Làm việc trong môi trường nước ngoài
Trợ cấp thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
