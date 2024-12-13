Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Nguyễn Đình Chiểu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ các dự án marketing của công ty

Nghiên cứu và phân tích thị trường

Hỗ trợ lên plan và tham gia quản trị các kênh Social media

Sáng tạo nội dung các kênh social trong khả năng và phạm vi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học khối ngành Kinh Tế, Marketing, Truyền thông hoặc có niềm yêu thích và tìm hiểu về mảng Marketing Online/ Content Marketing

Có kinh nghiệm, kiến thức trong ngành hàng mỹ phẩm/đào tạo là lợi thế.

Kỹ năng quản trị hệ thống Social Media, biên tập, chỉnh sửa video và hình ảnh cơ bản

Chủ động, sẵn sàng học hỏi và có tư duy tích cực, sáng tạo

Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm các kiến thức và kĩ năng thực tiễn ngành marketing

Được training kiến thức về dược mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe đúng cách chuẩn Châu Âu

Làm việc trong môi trường nước ngoài

Trợ cấp thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEK SKINTIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin