Tuyển Dịch vụ quảng cáo Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô E2a - 7, Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường LongThạnh Mỹ,TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất ý tưởng và nội dung cho các kế hoạch/chiến lược truyền thông và quảng bá thương hiệu của Trường;

Xây dựng kế hoạch truyền thông theo tháng/quý/năm phù hợp với kế hoạch và chiến lược truyền thông chung của Trường;

Phụ trách sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) cho các kênh truyền thông (báo chí, website, fanpage, email, ấn phẩm, sự kiện, ...);

Liên hệ và làm việc với các đối tác truyền thông bên ngoài (báo chí, agency, nhà tài trợ, ...);

Làm việc với các phòng ban khác để tiếp nhận nội dung đóng góp và đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động truyền thông;

Hỗ trợ chăm sóc và tối ưu hiệu quả nội dung các kênh truyền thông online như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, website, ...;

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hội thảo, và các chương trình quảng bá thương hiệu của Trường;

Đo lường và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, đề xuất các phương án cải thiện.

Báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả công việc lên cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Báo chí, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, thương hiệu, hoặc quản lý các kênh truyền thông số

Khả năng viết, khai thác ý tưởng và sáng tạo nội dung tốt;

Hiểu biết về các công cụ và nền tảng truyền thông số và các công cụ đo lường hiệu quả;

Sử dụng được các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, Illustrator...).

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin