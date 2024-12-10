Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 08 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3|33 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

• Xây dựng kịch bản và trực tiếp Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu và bán các sản phẩm bánh và nước của công ty.

• Theo dõi số liệu từ các buổi livestream (lượt xem, lượt tương tác, doanh số bán hàng) và đề xuất cải thiện để đạt hiệu quả tốt hơn.

• Kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa trước livestream, đảm bảo hình ảnh và thông tin sản phẩm rõ ràng, chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/ Nữ độ tuổi từ 22 - 30.

• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.

• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem.

• Tính cách vui vẻ, cởi mở, tư duy nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt với các tình huống bất ngờ.

• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong vận hành livestream, quen thuộc với quy tắc vận hành của các nền tảng livestream.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream.

• Được mua sản phẩm với giá ưu đãi cho nhân viên.

• Lương cứng 10 triệu + thưởng khi đạt target.

• Ngày làm 8 tiếng, live tối đa 5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

