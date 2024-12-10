Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 08 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3|33 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Xây dựng kịch bản và trực tiếp Livestream trên kênh TikTok để giới thiệu và bán các sản phẩm bánh và nước của công ty.
• Theo dõi số liệu từ các buổi livestream (lượt xem, lượt tương tác, doanh số bán hàng) và đề xuất cải thiện để đạt hiệu quả tốt hơn.
• Kiểm tra và chuẩn bị hàng hóa trước livestream, đảm bảo hình ảnh và thông tin sản phẩm rõ ràng, chính xác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/ Nữ độ tuổi từ 22 - 30.
• Tự tin trước ống kính, gương mặt ưa nhìn.
• Hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát, biết cách thu hút dẫn dắt người xem.
• Tính cách vui vẻ, cởi mở, tư duy nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt với các tình huống bất ngờ.
• Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong vận hành livestream, quen thuộc với quy tắc vận hành của các nền tảng livestream.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, cách thức livestream.
• Được mua sản phẩm với giá ưu đãi cho nhân viên.
• Lương cứng 10 triệu + thưởng khi đạt target.
• Ngày làm 8 tiếng, live tối đa 5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 350F

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65A Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

