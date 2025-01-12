Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook Ads.
- Chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông qua kênh Facebook Ads.
- Thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển thương hiệu của công ty: làm vdeo, viết content, lên bài quảng cáo...
- Theo dõi tỷ lệ chỉ số liên quan đến dự án quảng cáo.
- Làm báo cáo theo ngày trên bảng report.
- Điều chỉnh và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
- Nghiên cứu insignt khách hàng.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả dựa trên doanh số đạt được và % chí phí.
- Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Trên 22 tuổi.
- Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 tháng trở lên.
- Kỹ năng: Có kinh nghiệm chạy facebook ads cơ bản, Ps cơ bản, Camtasia cơ bản, Pr cơ bản... phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
- Phụ cấp ăn trưa 750,000 VNĐ
- Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí
- Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 16, ngõ 1, ngách 1, phố Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

