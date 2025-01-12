Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
- Hà Nội:
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook Ads.
- Chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông qua kênh Facebook Ads.
- Thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển thương hiệu của công ty: làm vdeo, viết content, lên bài quảng cáo...
- Theo dõi tỷ lệ chỉ số liên quan đến dự án quảng cáo.
- Làm báo cáo theo ngày trên bảng report.
- Điều chỉnh và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
- Nghiên cứu insignt khách hàng.
- Đo lường, đánh giá hiệu quả dựa trên doanh số đạt được và % chí phí.
- Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 tháng trở lên.
- Kỹ năng: Có kinh nghiệm chạy facebook ads cơ bản, Ps cơ bản, Camtasia cơ bản, Pr cơ bản... phục vụ công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa 750,000 VNĐ
- Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí
- Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
