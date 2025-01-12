Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch tổ chức, triển khai hoạt động marketing online cho công ty trên kênh: Facebook Ads.

- Chạy chiến dịch quảng cáo, truyền thông qua kênh Facebook Ads.

- Thực hiện các nhiệm vụ giúp phát triển thương hiệu của công ty: làm vdeo, viết content, lên bài quảng cáo...

- Theo dõi tỷ lệ chỉ số liên quan đến dự án quảng cáo.

- Làm báo cáo theo ngày trên bảng report.

- Điều chỉnh và tối ưu hóa chi phí quảng cáo.

- Nghiên cứu insignt khách hàng.

- Đo lường, đánh giá hiệu quả dựa trên doanh số đạt được và % chí phí.

- Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Trên 22 tuổi.

- Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu từ 3 tháng trở lên.

- Kỹ năng: Có kinh nghiệm chạy facebook ads cơ bản, Ps cơ bản, Camtasia cơ bản, Pr cơ bản... phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ

- Phụ cấp ăn trưa 750,000 VNĐ

- Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí

- Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL

