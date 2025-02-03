Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;
- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;
- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;
- Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.
- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc;
- Biết về Photoshop và edit video cơ bản;
- Có khả năng viết content, tạo các chiến dịch tiếp thị;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy các sản phẩm thiết bị điện tử;
- Có laptop cá nhân;
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng +%com + phụ cấp + thưởng;
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc;
- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;
- Được tham gia các khóa học đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn;
- Thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 38B Triệu Việt Vương, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

