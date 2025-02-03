Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 38B Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

- Cập nhật thuật toán, các chính sách của nền tảng để tối ưu hóa các chiến dịch.

- Mọi chi tiết khác trong công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thái độ tốt: Chăm chỉ, cầu thị, trung thực, tích cực;

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc;

- Biết về Photoshop và edit video cơ bản;

- Có khả năng viết content, tạo các chiến dịch tiếp thị;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy các sản phẩm thiết bị điện tử;

- Có laptop cá nhân;

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cứng +%com + phụ cấp + thưởng;

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc;

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở;

- Được tham gia các khóa học đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn;

- Thưởng lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH

