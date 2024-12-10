Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Setup và tối ưu các chiến dịch Facebook Ads để đạt được mục tiêu bán hàng lĩnh vực bán lẻ nội thất

Phối hợp với bộ phận Media và Content để triển khai nội dung phục vụ việc quảng cáo

Có khả năng viết nội dung quảng cáo tốt

Thường xuyên theo dõi thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu nội dung và quảng cáo

Báo cáo kết quả quảng cáo định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Facebook Ads, ngân sách > 100 triệu/tháng

Quảng cáo tập trung vào việc xây dựng nội dung thu hút khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo lĩnh vực nội thất (sofa, bàn ghế ăn, bàn thờ, tủ bếp...)

Có tư duy tốt về content và thiết kế để phối hợp với content và design

Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, chụp cơ bản

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực

Tăng lương theo năng lực và đóng góp cho công ty

Thưởng các dịp lễ tết

Các chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin