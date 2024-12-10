Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 179 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Setup và tối ưu các chiến dịch Facebook Ads để đạt được mục tiêu bán hàng lĩnh vực bán lẻ nội thất
Phối hợp với bộ phận Media và Content để triển khai nội dung phục vụ việc quảng cáo
Có khả năng viết nội dung quảng cáo tốt
Thường xuyên theo dõi thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu nội dung và quảng cáo
Báo cáo kết quả quảng cáo định kỳ cho cấp trên
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Facebook Ads, ngân sách > 100 triệu/tháng
Quảng cáo tập trung vào việc xây dựng nội dung thu hút khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo lĩnh vực nội thất (sofa, bàn ghế ăn, bàn thờ, tủ bếp...)
Có tư duy tốt về content và thiết kế để phối hợp với content và design
Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, chụp cơ bản
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Quảng cáo tập trung vào việc xây dựng nội dung thu hút khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo lĩnh vực nội thất (sofa, bàn ghế ăn, bàn thờ, tủ bếp...)
Có tư duy tốt về content và thiết kế để phối hợp với content và design
Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, chụp cơ bản
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực
Tăng lương theo năng lực và đóng góp cho công ty
Thưởng các dịp lễ tết
Các chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước
Tăng lương theo năng lực và đóng góp cho công ty
Thưởng các dịp lễ tết
Các chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI