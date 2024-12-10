Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

Nhân viên Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Setup và tối ưu các chiến dịch Facebook Ads để đạt được mục tiêu bán hàng lĩnh vực bán lẻ nội thất
Phối hợp với bộ phận Media và Content để triển khai nội dung phục vụ việc quảng cáo
Có khả năng viết nội dung quảng cáo tốt
Thường xuyên theo dõi thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu nội dung và quảng cáo
Báo cáo kết quả quảng cáo định kỳ cho cấp trên

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Facebook Ads, ngân sách > 100 triệu/tháng
Quảng cáo tập trung vào việc xây dựng nội dung thu hút khách hàng, tăng khả năng chuyển đổi.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quảng cáo lĩnh vực nội thất (sofa, bàn ghế ăn, bàn thờ, tủ bếp...)
Có tư duy tốt về content và thiết kế để phối hợp với content và design
Ưu tiên ứng viên có khả năng quay, chụp cơ bản
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12 triệu, thỏa thuận theo năng lực
Tăng lương theo năng lực và đóng góp cho công ty
Thưởng các dịp lễ tết
Các chế độ đầy đủ theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 666 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-facebook-ads-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job267600
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Facebook Ads Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Phòng khám bệnh răng hàm mặt Linn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỜI TRANG NAM PHƯƠNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG LADY
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDICARE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads công ty tnhh vượng thành anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu công ty tnhh vượng thành anh
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Thái Dương Fulfillment
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ChungAuto Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH LỘC FAST LOGISTICS
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH NÔNG LÂM PHƯƠNG NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y KHOA VÀ THẨM MỸ MEGACELL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần 1OFFICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần 1OFFICE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & TMDV TRANG ANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Cường ánh media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Cường ánh media
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SMART KITCHEN VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm