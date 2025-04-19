Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà OHIO 208 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)

Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo

Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm chạy facebook ads…am hiểu về digital marketing;

Ưu tiên ứng viên đã từng chạy mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nha khoa,...hoặc từng làm tại các spa, phòng khám, công ty về dược phẩm.

Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI;

Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến;

Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao.

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 8-15 triệu + KPIs thưởng % doanh thu ( tổng thu nhập 20-40 triệu), sẵn sàng deal theo năng lực làm việc;

Mức lương cứng: 8-15 triệu + KPIs thưởng % doanh thu

Thử việc 2 tháng. Tháng đầu nhận 85% lương cứng. Tháng thứ 2 nhận 100% lương cứng + phụ cấp + thưởng Kpis.

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Thưởng:

Chính sách phúc lợi:

Phụ cấp ăn trưa: 25.000 đ/ngày=> 650.000đ/tháng (áp dụng từ tháng thứ 2 trở đi), gửi xe vé tháng free công ty hỗ trợ.

25.000 đ/ngày=> 650.000đ/tháng (áp dụng từ tháng thứ 2 trở đi)

Phụ cấp công nghệ: 240.000đ/tháng nếu ứng viên sử dụng laptop cá nhân (áp dụng ngay từ tháng đầu tiên nhận việc)

240.000đ/tháng

Khác: thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, team building, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin