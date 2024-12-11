Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phân tích Insight khách hàng.
Xây dựng ý tưởng quảng cáo, nội dung và order triển khai.
Triển khai chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng: Facebook, Google, Tiktok,...
Thống kê, phân tích các số liệu của quảng cáo để đưa giải pháp hợp lý, tăng hiệu quả quảng cáo.
Thực hiện Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí tương đương
Ưu tiên từng chạy quảng cáo cho các ngành: Dược Mỹ phẩm, Mỹ phẩm, TPCN, Thẩm mỹ, Spa, Phòng khám.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm lương cứng 9.000.000 VND - 11.000.000 VND + % doanh số + Thưởng+ Chuyên cần (300.000 đ/ tháng) + Phụ cấp
Tổng thu nhập đến 20.000.000 VND
(Thu nhập không giới hạn theo năng lực ) (Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).
(Ứng viên có thể thương lượng mức lương cứng phù hợp năng lực trong buổi phỏng vấn).
Xét tăng lương định kỳ.
Được đào tạo bài bản, kèm cặp về các kỹ năng marketing.
Được đầu tư chi phí, ngân sách để chạy quảng cáo.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Hưởng 12 ngày phép/ năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
