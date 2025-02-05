Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
- Hà Nội: CT3
- Tòa Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Đảm bảo KPIs về doanh thu, mức độ tăng trưởng và chi phí, cũng như chất lượng Leads (Data) cho ngành hàng gia dụng/ bán lẻ tại thị trường Việt Nam.
- Phân tích, tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ để xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách; phối hợp cùng content/ media lên định hướng nội dung phù hợp và kịp thời .
- Lên ý tưởng, xây dựng chiến lược, tối ưu hóa quảng cáo và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng trên Digital MKT (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads...) với nguồn ngân sách không giới hạn.
- Sử dụng các hệ thống, quy trình tự động để phục vụ cho việc tối ưu dữ liệu và chuyển đổi.
- Phối hợp cùng đội sale để có quy trình chăm sóc khách hàng tối ưu, mang lại hiệu quả kinh doanh.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
