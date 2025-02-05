Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CT3

- Tòa Eco Green, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Đảm bảo KPIs về doanh thu, mức độ tăng trưởng và chi phí, cũng như chất lượng Leads (Data) cho ngành hàng gia dụng/ bán lẻ tại thị trường Việt Nam.
- Phân tích, tổng hợp thông tin về thị trường, đối thủ để xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách; phối hợp cùng content/ media lên định hướng nội dung phù hợp và kịp thời .
- Lên ý tưởng, xây dựng chiến lược, tối ưu hóa quảng cáo và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng trên Digital MKT (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads...) với nguồn ngân sách không giới hạn.
- Sử dụng các hệ thống, quy trình tự động để phục vụ cho việc tối ưu dữ liệu và chuyển đổi.
- Phối hợp cùng đội sale để có quy trình chăm sóc khách hàng tối ưu, mang lại hiệu quả kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000đ: Lương cứng 9.000.000 - 11.000.000tr (tùy thuộc năng lực và kinh nghiệm) + thưởng theo doanh thu + thưởng vượt KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

