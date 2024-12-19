Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Việt Á complex, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện các chiến dịch Facebook ADS, nghiên cứu thị trường theo kế hoạch được giao cho các sản phẩm. Có hiểu biết về các kênh khác là lợi thế.

Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh

Theo dõi xu hướng thị trường trong lĩnh vực giáo dục và đề xuất những ý mới.

Báo cáo thường xuyên tiến độ và kết quả công việc cho Quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Facebook Ads (chạy sạch). Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Giáo dục.

Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhạy bén, linh hoạt

Có khả năng học hỏi, lắng nghe và tinh thần cầu tiến cao

Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-9M + % hoa hồng + thưởng nóng + phụ cấp ăn trưa. Thu nhập 12-15M

Được đào tạo chi tiết về chuyên môn và kỹ năng Marketing Performance

Có lộ trình thăng tiến, phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng, lương tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ khác theo quy định.

Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật

Môi trường trẻ, năng động cùng các hoạt động nội bộ hấp dẫn của Trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP

