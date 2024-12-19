Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Việt Á complex, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện các chiến dịch Facebook ADS, nghiên cứu thị trường theo kế hoạch được giao cho các sản phẩm. Có hiểu biết về các kênh khác là lợi thế.
Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh
Theo dõi xu hướng thị trường trong lĩnh vực giáo dục và đề xuất những ý mới.
Báo cáo thường xuyên tiến độ và kết quả công việc cho Quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm triển khai các chiến dịch Facebook Ads (chạy sạch). Ưu tiên ứng viên từng làm trong ngành Giáo dục.
Có khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhạy bén, linh hoạt
Có khả năng học hỏi, lắng nghe và tinh thần cầu tiến cao
Có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7-9M + % hoa hồng + thưởng nóng + phụ cấp ăn trưa. Thu nhập 12-15M
Được đào tạo chi tiết về chuyên môn và kỹ năng Marketing Performance
Có lộ trình thăng tiến, phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng, lương tháng 13, các ngày lễ tết, chế độ khác theo quy định.
Hưởng các chế độ theo quy định pháp luật
Môi trường trẻ, năng động cùng các hoạt động nội bộ hấp dẫn của Trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
