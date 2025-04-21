Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Cường ánh media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Cường ánh media
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Nhân viên Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại Công ty TNHH Cường ánh media

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số Nhà Tt 3

- 15, Khu Đô Thị Mới Đại Kim (Khu đô thị Athena) Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lên kế hoạch chạy quảng cáo trên Facebook.
Trực tiếp triển khai Facebook Ads,theo kế hoạch.
Phối hợp với nhóm Content để viết bài quảng cáo hấp dẫn, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi (CRO).
Chạy các chiến dịch để remarketing khách hàng tiềm năng.
Theo dõi hiệu suất quảng cáo, báo cáo & đề xuất điều chỉnh nếu cần.
Phân tích dữ liệu từ Meta Business Suite.
Kiểm soát chi phí Ads.
Theo dõi các thuật toán & chính sách mới từ Facebook.
Nghiên cứu đối thủ & đề xuất chiến lược cạnh tranh phù hợp.
Thử nghiệm các hình thức quảng cáo mới như AI Ads.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm.
Ưu tiên ứng viên đã từng triển khai các chiến dịch về mặt hàng: mỹ phẩm , thời trang, làm đẹp, mẹ và bé.
Thành thạo các công cụ marketing online như Facebook Ads.
Có thể sử dụng các phần mềm như: Canva, Photoshop, Capcut,...
Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, tích cực, chủ động, ham học hỏi.
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Cường ánh media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8tr – 10tr + thưởng doanh số.
Lương tháng 13.
Được cung cấp văn phòng phẩm và các công cụ làm việc.
Các hoạt động: teambuilding, du lịch, sinh nhật,... theo quy định của Công ty.
Các chính sách khác theo quy định của Công ty.
Được đào tạo định kỳ theo quy định của Công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Mục tiêu rõ ràng gắn mục tiêu cá nhân vào mục tiêu tổ chức.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, vui vẻ, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Hợp tác cao cùng hành động hướng tới kết quả chung.
Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cường ánh media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cường ánh media

Công ty TNHH Cường ánh media

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 127 sunrise L, Khu đô thị the Manor center Park, Đại Kim, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

