Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 - Lô 3 - Dịch Vụ 3 - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức triển khai việc thực hiện các mục tiêu marketing đã đề ra. Thu thập thông tin thị trường để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới. Đề xuất và tổ chức triển khai các kênh marketing online ( social, Google Ads, Facebook Ads...) nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh. Phân tích phản hồi của khách hàng để đưa ra những chiến lược marketing phù hợp hơn. Quản lý ngân sách cho các chiến dịch marketing. Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông và đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo FaceBook ads, Google ads, tiktok ads TRÊN 6 THÁNG là một lợi thế Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu. Sử dụng thành thạo phần mềm office, các phần mềm cơ bản photoshop, edit video. Tinh thần ham học hỏi, luôn cập nhật những xu hướng mới nhất. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Mức lương cứng + Doanh số > 25 triệu (có cơ chế thăng tiến trưởng nhóm, leader ) Thưởng ngày, thưởng tuần, thưởng tháng theo tình hình kinh doanh và kết quả công việc.

2. Chế độ:

Thời gian làm việc: Từ 08h00-17h00 (Thứ Hai-Thứ Bảy) Chủ Nhật Nghỉ Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, BHTN. Off full lương 12 ngày/năm và các chế độ khác cho người lao động theo quy định hiện hành. Được tham gia đầy đủ các hoạt động Teambuilding, du lịch của Công ty.

3. Quyền lợi:

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Được tự do sáng tạo và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Cơ chế tăng lương dựa trên năng lực, hiệu quả công việc. Có cơ hội được tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, mở rộng kiến thức, kỹ năng ngành marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN

