Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và chiến lược, thực hiện các chương trình quảng cáo Facebook Ads

- Lên ý tưởng, viết nội dung quảng cáo cho từng sản phẩm dịch vụ, từng đối tượng khách hàng của Công ty.

- Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến lược quảng cáo

- Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày.

- Tạo dựng, xây dựng nội dung fanpage

- Thực hiện các công việc được ban lãnh đạo giao

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệm chuyên ngành Marketing, Truyền thông và Quảng cáo,...

- Có kinh nghiệm chạy ads từ 3 tháng trở lên

- Biết làm landipage, edit video cơ bản

- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trao đổi với leader, đồng nghiệp

- Tư duy sáng tạo, đổi mới liên tục

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 6.000.000vnđ (deal theo năng lực của ứng viên) + Thưởng % doanh số

- Tổng thu nhập: 6.000.000vnđ - 15.000.000vnđ (thưởng không giới hạn)

- Thưởng nóng, lễ tết đầy đủ, đi du lịch công ty hàng năm 1-2 lần

- Review lương 6 tháng/lần

- 12 ngày phép/năm. Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức

- Được chạy trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, tài khoản/ngân sách không giới hạn

- Được học việc, đào tạo thực chiến. Tiếp xúc với thị trường nước ngoài

- Được update những kỹ năng, kỹ thuật mới nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin