Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Nhân viên kinh doanh bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Mức lương
15 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 68 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo. Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi. Có phương tiện đi lại, laptop/smartphone. Đã có kinh nghiệm bán hàng kinh doanh là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.
Có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.
Có phương tiện đi lại, laptop/smartphone.
Đã có kinh nghiệm bán hàng kinh doanh là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc. Không áp KPI. Hoa hồng cao nhất thị trường, nhận ngay khi có giao dịch. Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Được đào tạo xây kênh tiktok, marketing trên mạng xã hội. Được tham dự các buổi talk show, training từ Shark Hưng, các diễn giả, chuyên gia bất động sản. Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích. Hỗ trợ đào tạo các bạn thực tập sinh, có xác nhận dấu. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp thân thiện. Tham gia các hoạt động sự kiện tri ân, team building, du lịch hàng năm,...
Thu nhập không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Không áp KPI. Hoa hồng cao nhất thị trường, nhận ngay khi có giao dịch.
Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
Được đào tạo xây kênh tiktok, marketing trên mạng xã hội.
Được tham dự các buổi talk show, training từ Shark Hưng, các diễn giả, chuyên gia bất động sản.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và thành tích.
Hỗ trợ đào tạo các bạn thực tập sinh, có xác nhận dấu.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp thân thiện.
Tham gia các hoạt động sự kiện tri ân, team building, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 137, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

