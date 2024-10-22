Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản Công ty TNHH Nikomix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

・Phụ trách tìm kiếm, hướng dẫn khách hàng tham quan căn hộ, đàm phán để ký kết hợp đồng. Tập chung vào khách hàng Nhật Bản và người nước ngoài.

・Quản lý và chăm sóc khách hàng trên các trang đặt phòng như Agoda, booking ....

・Chăm sóc và làm việc với các công ty môi giới để tạo nguồn khách mới. Tạo mối quan hệ tin cậy với các công ty môi giới.

・Một số task khác liên quan đến việc PR cho các căn hộ dịch vụ, toà nhà, dự án mới của công ty.

・Các công việc khác theo chỉ thị của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Tốt nghiệp đại học trong hoặc ngoài nước.

・Trình độ Tiếng Anh cấp độ Kinh doanh hoặc tiếng Nhật N1 (chấp nhận trình độ Tiếng Nhật N2 giao tiếp tốt).

・Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh bất động sản (khách sạn, lữ hành,...). Ưu tiên nữ

・Welcome các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ ở các lĩnh vực khác.

・Có kỹ năng máy tính cơ bản (Word, Powerpoint, Excel...)

・Người có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

・Tính cách chăm chỉ, chịu khó và thành thật, Nhân sự có tư duy ngành dịch vụ và có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu dài với khách hàng

Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

・Thu nhập từ 12-20 Triệu hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực

・Thưởng tháng 13+ và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân theo chính sách công ty

・Có chế độ tăng lương tuỳ thuộc vào năng lực thực tế

・Hoa hồng theo từng Hợp đồng

・Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật

・Về cơ bản sẽ không phải OT, tuy nhiên tuỳ vào tình hình khách hàng có thể sẽ có phát sinh (Có trợ cấp OT nếu làm ngoài giờ hoặc có thể nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiêu đề: “Ứng tuyển vị trí nhân viên Sales Staff”

CV nhận bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam

