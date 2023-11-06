Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Hoàng Quân Hưng Thịnh làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Hoàng Quân Hưng Thịnh
- Cần Thơ: Số 2 Trần Văn Trà, Khu dân cư Hưng Phú 1, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ+ Tư vấn sản phẩm và dịch vụ mới của cty cho khách hàng., Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Tư vấn sản phẩm và dịch vụ mới của cty cho khách hàng.
+ Mời khách đến tham dự hội thảo do công ty tổ chức.
+ Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh
+ Quản lý và giám sát hoạt động bán hàng của đội nhóm
+ Thực hiện các hoạt động tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tự tin giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt
+ Đam mê, yêu thích lĩnh vực kinh doanh
+ Mong muốn thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài và phát triển bản thân.
Tại Công ty Hoàng Quân Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
+ Du lịch hàng năm: 1-2 lần trong và ngoài nước.
+ Được training kiến thức và kinh nghiệm trong các khoá học của công ty.
+ Được kí kết hợp đồng lao động và đầy đủ chế độ bảo hiểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Hoàng Quân Hưng Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
