Tuyển Ads ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa CT2, chung cư Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ads Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Bạn được nhận mức thu nhập lên tới 15M (theo năng lực).

Bạn được nhận thêm phụ cấp tiền ăn và tiền giữ xe hằng tháng.

Bạn được làm việc cùng team Marketing của Apple và Samsung.

Bạn được hỗ trợ trang thiết bị tốt nhất để phục vụ công việc.

Nội dung công việc:

Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads, Google Ads & Tiktok ads theo ngân sách hàng tháng.

Theo dõi, đánh giá tối ưu tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo.

Viết nội dung content ads, bắt kịp xu hướng, lên ý tưởng hình ảnh và video quảng cáo.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên mạnh về GG ads và Google Analystic.

Có kinh nghiệm chạy sản phẩm bán lẻ ngành công nghệ.

Chạy được nhiều định dạng quảng cáo như Story, Reel, Tiktoker.

Đam mê công nghệ.

Năng lực đổi mới và tư duy sáng tạo.

Máu lửa – Làm hết mình – Chơi hết sức.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.

Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

