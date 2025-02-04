Tuyển AI Engineer Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,800 USD

Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Mức lương
1,000 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD

- Phát triển và triển khai các ứng dụng AI sử dụng công nghệ Generative AI.
- Tích hợp ứng dụng vào các nền tảng khác nhau như website, ứng dụng di động.
- Tối ưu hóa hiệu suất và độ chính xác của chatbot thông qua các kỹ thuật học sâu (deep learning) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới nhất để cải thiện tính năng và hiệu suất của chatbot.
- Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo chatbot đáp ứng yêu cầu kinh doanh và người dùng.
- Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 1,000 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình Generative AI như GPT-4.
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python, và các thư viện như TensorFlow, PyTorch, Keras.
- Kinh nghiệm với các công nghệ và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).
- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.
- Ưu tiên nếu hiểu biết về các công cụ và nền tảng AI như OpenAI, Hugging Face.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở Tầng 6, Tòa Ladeco, 266 Đội Cấn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

