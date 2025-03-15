Tuyển AI Engineer TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Epic, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các sản phẩm nội bộ về Chatbot, CV, OCR, Voice2Text ... bằng ứng dụng AI từ các kỹ thuật ML, DL, Transformer, LLM/ Prompt/ Multi agent.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu, kết quả mô hình, báo cáo định kỳ tự động.

Chịu trách nhiệm bảo trì, cải thiện, làm sạch và thao tác dữ liệu, khắc phục các sự cố tồn tại.

Thiết kế API giao tiếp với các hệ thống nội bộ, hợp tác với các nhóm khác để tích hợp giải pháp xây dựng sản phẩm hoàn thiện.

Đóng gói và triển khai trên môi trường Product với docker và docker-compose.

Xây dựng các tài liệu Thiết kế tổng thể, giải pháp, Thiết kế chi tiết, tài liệu Giám sát, theo quy trình DS/AI.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên với vị trí tương đương

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính, CNTT, Toán học ứng dụng, Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan.

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, lý thuyết đồ thị.

Kiến thức về xác suất thống kê, đại số tuyến tính, giải tích.

Kiến thức về các loại CSDL (RDBMS, Graph Databases, NoSQL Products, ...).

Kiến thức về học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), xử lý hình ảnh;

Sử dụng thành thạo một trong các thư viện học máy: Scikit-learn, TensorFlow, Keras, PyTorch;

Kỹ năng lập trình thành thạo Python, SQL.

Kỹ năng đọc bài báo khoa học và lập trình lại các thuật toán, giải pháp đề xuất trong bài báo khoa học.

Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.

Kỹ năng triển khai với các nền tảng containerization (Docker, Kubernetes) là một điểm cộng.

Kỹ năng với các nhiệm vụ trong NLP: conversational AI, information extraction, text summarization, text completion, sentiment analysis,...

Kỹ năng với các nhiệm vụ trong LLM: LangChain, vector embeddings, NLTK, GPT-3, GPT-4, ChatGPT, Claude, Mistral, LLaMA, spaCy, Stanford CoreNLP, word2vec, Alpaca , FastText, BERT, VectorDB, BERT, LLM/Prompt, LangGraph

Có kinh nghiệm làm việc với các thư viện python: numpy, matplotlib/seaborn, pandas, scikit learn, Jupyter notebook, v.v.

Có kinh nghiệm trong xây dựng kiến trúc, phát triển, triển khai các giải pháp phân tích dữ liệu là một điểm cộng.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; thu nhập từ 170tr/năm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo, hướng dẫn để nâng cao trình độ chuyên môn.

Cơ hội học tập, nghiên cứu, làm việc trong nước và các nước trên thế giới.

Cơ hội tiếp cận với nhiều công nghệ mới.

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

