Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Medring Vietnam International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH Medring Vietnam International
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Medring Vietnam International

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám. Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, tàn nhang, mụn ... Thực hiện tiêm botox, filler, laser ... Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám Công việc chi tiết và hướng phát cùng đội nhóm sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám.
Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, tàn nhang, mụn ...
Thực hiện tiêm botox, filler, laser ...
Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám
Công việc chi tiết và hướng phát cùng đội nhóm sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu Có chứng chỉ botox, filler, laser Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler... Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu
Có chứng chỉ botox, filler, laser
Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler...
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên.

Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cơ bản + lương tăng ca + % doanh số phòng khám Mức lương 25 - 30 triệu VNĐ + % dịch vụ Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, tay nghề bởi những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại
Thu nhập gồm lương cơ bản + lương tăng ca + % doanh số phòng khám
Mức lương 25 - 30 triệu VNĐ + % dịch vụ
Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, tay nghề bởi những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Medring Vietnam International

Công ty TNHH Medring Vietnam International

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 302 Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

