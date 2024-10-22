Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Medring Vietnam International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International
- Hồ Chí Minh: Quận 1
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Thăm khám và tư vấn các dịch vụ chăm sóc da tại phòng khám.
Trực tiếp điều trị các vấn đề về da như: nám, tàn nhang, mụn ...
Thực hiện tiêm botox, filler, laser ...
Hỗ trợ bộ phận Marketing xây dựng hình ảnh phòng khám
Công việc chi tiết và hướng phát cùng đội nhóm sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu
Có chứng chỉ botox, filler, laser
Có kinh nghiệm thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành thẩm mỹ nội khoa: laser, tiêm botox, filler...
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên khoa da liễu từ 02 năm trở lên.
Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm lương cơ bản + lương tăng ca + % doanh số phòng khám
Mức lương 25 - 30 triệu VNĐ + % dịch vụ
Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, tay nghề bởi những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, máy móc thiết bị hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Medring Vietnam International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
