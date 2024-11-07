Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, điều trị chuyên sâu các căn bệnh về da;
Theo dõi sát sao tình trạng của khách hàng sau điều trị;
Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định;
Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về da liễu công nghệ cao: Hifu, Laser, PRP ...;
Am hiểu về các sản phẩm tiêm, bôi dùng cho da ( Meso, Vitamin), các mỹ phẩm đặc trị;
Yêu thích học tập, tìm hiểu các phương pháp trẻ hoá da mới;
Tốt nghiệp từ hệ cử nhân trở lên ở những cơ sở có đào tạo chuyên khoa về da liễu, có chứng chỉ hành nghề Da liễu.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở nhiều đơn vị có chuyên khoa da liễu như bệnh viện da liễu, spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu,...
Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp. Có CCHN da liễu từ 54 tháng

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;
2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
3. Được cung cấp thiết bị làm việc;
4. Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc;
5. Thưởng Lễ, Tết theo cơ chế Công ty;
6. Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;
7. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến nếu chứng minh được năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 369B Đ. Nguyễn Trãi - P. Nguyễn Cư Trinh - Q1 - HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

