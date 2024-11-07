Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, điều trị chuyên sâu các căn bệnh về da;

Theo dõi sát sao tình trạng của khách hàng sau điều trị;

Quản lý và sử dụng thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định;

Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn;

Am hiểu về da liễu công nghệ cao: Hifu, Laser, PRP ...;

Am hiểu về các sản phẩm tiêm, bôi dùng cho da ( Meso, Vitamin), các mỹ phẩm đặc trị;

Yêu thích học tập, tìm hiểu các phương pháp trẻ hoá da mới;

Tốt nghiệp từ hệ cử nhân trở lên ở những cơ sở có đào tạo chuyên khoa về da liễu, có chứng chỉ hành nghề Da liễu.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở nhiều đơn vị có chuyên khoa da liễu như bệnh viện da liễu, spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu,...

Ngoại hình ưa nhìn, da đẹp. Có CCHN da liễu từ 54 tháng

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

2. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

3. Được cung cấp thiết bị làm việc;

4. Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, tháng, quý, năm, thưởng nhân viên xuất sắc;

5. Thưởng Lễ, Tết theo cơ chế Công ty;

6. Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ thường xuyên;

7. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến nếu chứng minh được năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND

