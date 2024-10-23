Tuyển Bác sĩ da liễu SHINE CLINIC & SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại SHINE CLINIC & SPA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 6 Trương Quyền, P 6, Quận 3, TP. HCM,, Quận 3
Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khám, tư vấn, đưa phác đồ điều trị chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da
- Trực tiếp điều trị các vấn đề về da bằng thủ thuật và laser CNC
- Theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất gói dịch vụ phù hợp và hiệu quả.
• Liên tục học hỏi, nghiên cứu, nâng cấp các kiến thức, tay nghề BS
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, thân thiện dọng nói lưu loát rõ ràng, thông minh nhanh nhẹn
Chăm chỉ sạch sẽ
Tiếng anh tốt là một lợi thế
Chứng chỉ hành nghề là lợi thế
Kinh nghiệm: từ 1 năm
Có nhận Bs trẻ mới ở vai trò BS hỗ trợ , sau thời gian học việc và đào tạo sẽ nhận chính thức
Bằng cấp: Đại học, trên đại học
Hợp đồng làm việc tối thiểu từ 3 năm
Tại SHINE CLINIC & SPA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương :thỏa thuận
- Được nâng lương theo năng lực thể hiện.
-Chính sách chế độ theo quy định của công ty
- Môi trường làm việc năng dộng, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINE CLINIC & SPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
