Tuyển Bác sĩ da liễu SHINE CLINIC & SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 6 Trương Quyền, P 6, Quận 3, TP. HCM,, Quận 3

Bác sĩ da liễu

- Khám, tư vấn, đưa phác đồ điều trị chuyên sâu các dịch vụ thẩm mỹ về da

- Trực tiếp điều trị các vấn đề về da bằng thủ thuật và laser CNC

- Theo dõi và báo cáo kết quả điều trị của khách hàng qua từng đợt trị liệu, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ sở tư vấn, đề xuất gói dịch vụ phù hợp và hiệu quả.

• Liên tục học hỏi, nghiên cứu, nâng cấp các kiến thức, tay nghề BS

Ngoại hình sáng, thân thiện dọng nói lưu loát rõ ràng, thông minh nhanh nhẹn

Chăm chỉ sạch sẽ

Tiếng anh tốt là một lợi thế

Chứng chỉ hành nghề là lợi thế

Kinh nghiệm: từ 1 năm

Có nhận Bs trẻ mới ở vai trò BS hỗ trợ , sau thời gian học việc và đào tạo sẽ nhận chính thức

Bằng cấp: Đại học, trên đại học

Hợp đồng làm việc tối thiểu từ 3 năm

Tại SHINE CLINIC & SPA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương :thỏa thuận

- Được nâng lương theo năng lực thể hiện.

-Chính sách chế độ theo quy định của công ty

- Môi trường làm việc năng dộng, hiện đại.

