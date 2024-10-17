Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GECKO SPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Sala, căn shophouse Sarina C, 62 Hoàng Thế Thiện, An Lợi Đông, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Phát triển hoặc làm mới Server-Side (API) cho Mobile & Web Apps. Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng ở phía Back-end. Tư vấn, phân tích, thiết kế. Vận hành và bảo trì hệ thống.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học hoặc tương đương Có kiến thức cơ bản về NestJS Framework Có kinh nghiệm làm việc thực tế là lợi thế Có kiến thức về Relational Database như PostgreSQL, MySQL... là lợi thế Có kiến thức về các nền tảng lập trình Backend khác như PHP, Golang, Java... là lợi thế Tinh thần tự giác trong công việc Tinh thần tự học hỏi, cập nhật các kiến thức mới Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH GECKO SPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 44h/tuần (thứ 2 đến thứ 7) Tham gia BHXH, BHYT. Chế độ làm việc ngày lễ/tết tuân thủ theo luật lao động. Tham gia du lịch hằng năm cùng cty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GECKO SPACE

