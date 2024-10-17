Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GECKO SPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH GECKO SPACE
- Hồ Chí Minh: Khu Sala, căn shophouse Sarina C, 62 Hoàng Thế Thiện, An Lợi Đông, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Phát triển hoặc làm mới Server-Side (API) cho Mobile & Web Apps.
Đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất có thể của các ứng dụng ở phía Back-end.
Tư vấn, phân tích, thiết kế.
Vận hành và bảo trì hệ thống.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học hoặc tương đương
Có kiến thức cơ bản về NestJS Framework
Có kinh nghiệm làm việc thực tế là lợi thế
Có kiến thức về Relational Database như PostgreSQL, MySQL... là lợi thế
Có kiến thức về các nền tảng lập trình Backend khác như PHP, Golang, Java... là lợi thế
Tinh thần tự giác trong công việc
Tinh thần tự học hỏi, cập nhật các kiến thức mới
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Tại CÔNG TY TNHH GECKO SPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 44h/tuần (thứ 2 đến thứ 7)
Tham gia BHXH, BHYT.
Chế độ làm việc ngày lễ/tết tuân thủ theo luật lao động.
Tham gia du lịch hằng năm cùng cty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GECKO SPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
