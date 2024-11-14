Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Dcorp Vietnam đang tìm kiếm BackEnd Developer có từ 3-5 năm kinh nghiệm để tham gia vào dự án ngắn hạn kéo dài từ 3-5 tháng. Dự án xoay quanh phát triển phần mềm quản lý Inventory, Purchasing, ERP integration , với mục tiêu tạo ra giải pháp quản lý linh hoạt và hiệu quả cho các doanh nghiệp trong ngành. Nếu bạn đam mê công nghệ, có kỹ năng phát triển hệ thống back-end mạnh mẽ ( .NET C#, Microservices, RESTful APIs,...), hãy gia nhập Dcorp TẠI ĐÂY nhé!
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp để phát triển ứng dụng Back-End bằng ngôn ngữ .NET C#.
Thực hiện tích hợp với các hệ thống phần mềm Food ordering, Payment Gateway, Delivery, Accounting.
Tìm hiểu các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng.
Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng Bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN:
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm lập trình Back-End. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình .NET C#.
Có kinh nghiệm lập trình với các phần mềm Cloud Native.
Có kinh nghiệm làm việc với database SQL Server, PostgreSQL.
Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế RESTful APIs và gRPC APIs.
Hiểu biết về kiến trúc Microservices. Biết phân chia các ứng dụng thành các dịch vụ chạy độc lập thông qua các giải pháp: API Gateway, gRPC, Kafka, Redis cache,…
Có kinh nghiệm lập trình hệ thống quản lý dữ liệu Multi Merchant.
Có kinh nghiệm lập trình quản lý các job chạy tự động theo event, schedule (Tự động gửi thông báo cho KH, tự động sinh mã giảm giá cho KH, tự động xét lên/xuống hạng thành viên,...).
Biết sử dụng các công cụ quản lý source code (git, github, gitlab).
Biết sử dụng các công cụ quản lý project/task (trello, jira, bitrix24).
YÊU CẦU KHÁC:
Có kiến thức về tích hợp hệ thống (system integration) và khả năng làm việc với các dịch vụ và ứng dụng bên ngoài. Vd: GrabFood, Shopee Food, Ahamove,…
Tư duy logic tốt, biết phân tích yêu cầu và giải pháp thực hiện và định hướng được kết quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ và chỉn chu trong công việc.
Khả năng tìm tòi, học hỏi nhanh, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
Quản trị, sắp xếp công việc và thời gian hiệu quả theo yêu cầu của dự án.
Nắm bắt các yêu cầu công việc một cách đầy đủ và chính xác.
Khả năng diễn đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu,
Có tinh thần làm việc đội nhóm, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo các tool AI trong việc lập trình (vd: ChatGPT, Github Copilot,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành thành viên của Dcorp, bạn sẽ:
Tiếp cận với kiến trúc và tư duy thiết kế của Giải pháp Quản lý Hàng đầu thế giới (Enterprise level)
Được thử thách và trải nghiệm những yêu cầu về công việc chặt chẽ & khoa học: tư duy quản trị công việc, tư duy phản biện, tư duy và tính hoàn thiện ở mức độ cao nhất.
Mức lương : Thỏa thuận
Mức lương :
Hình thức làm việc : Hợp đồng theo dự án (3-5 tháng)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DCORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

