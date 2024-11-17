Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 3 Tòa nhà NCC 139/37
- 39 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.Phường 10, Gò Vấp, Tp.HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành IT, có laptop cá nhân.
- Có kiến thức về VB.NET, C#, ASP. Net (MVC), DevExpress, Crystal Report, cơ sở dữ liệu SQL Server
- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, trao đổi thông tin tốt.
- Ý thức cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.
- Ưu tiên làm fulltime.
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS Thì Được Hưởng Những Gì
Note: Thực tập không có lương chỉ có các quyền lợi trên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
