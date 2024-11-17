Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm DHS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3 Tòa nhà NCC 139/37 - 39 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.Phường 10, Gò Vấp, Tp.HCM, Gò Vấp

- Làm việc theo sự phân công của quản lý trực tiếp

- Là sinh viên năm cuối chuyên ngành IT, có laptop cá nhân.

- Có kiến thức về VB.NET, C#, ASP. Net (MVC), DevExpress, Crystal Report, cơ sở dữ liệu SQL Server

- Có kỹ năng làm việc độc lập hoặc nhóm, trao đổi thông tin tốt.

- Ý thức cầu tiến, kiên trì, chịu khó học hỏi và có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên làm fulltime.

Note: Thực tập không có lương chỉ có các quyền lợi trên.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.