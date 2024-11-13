Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 đường 37 khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các ứng dụng, nâng cấp và triển khai các sản phẩm phần mềm theo xu hướng công nghệ trên nền tảng PHP

Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ công nghệ mới và review source code, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty

Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty

Hỗ trợ các thành viên trong nhóm với các chức năng phức tạp, tham gia nhận xét, đánh giá source code của các thành viên trong nhóm.

Báo cáo và thực hiện công việc theo sự phân công của Teamlead

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm lập trình PHP từ 2- 4 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 5 ngày/ tuần (8h30 - 17h30) từ Thứ 2-Thứ 6

- Lương + thưởng hấp dẫn, cạnh tranh tùy theo năng lực

- Review tăng lương mỗi năm (hoặc sớm hơn tùy theo kết quả công việc).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước

- Company trip 1-2 lần / năm

- Giao lưu thể thao (đá banh) hàng tuần

- Được học hỏi, đào tạo và có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, có khả năng phát triển toàn diện bản thân trên tất cả các skill như thuyết trình, giao tiếp, đàm phán thương lượng, quản lý thời gian, teamwork...

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc.

- Công ty sẵn sàng đầu tư cho những bạn nhiệt huyết, có năng lực đi học các khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu để phục vụ cho công việc. Tư vấn định hướng để bạn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO

