Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 - 28 toà OT1 - Saigon Royal, 9 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Quận 4

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, bảo trì, nâng cấp các website và WordPress plugin trong hệ thống của công ty bằng ngôn ngữ PHP & cơ sở dữ liệu Mysql.

Lập trình và phát triển ứng dụng web, web service, WordPress plugin trên nền tảng PHP.

Tham gia phân tích và phát triển hệ thống trên nền ứng dụng web; phần mềm.

Phát triển hoặc làm mới các ứng dụng web, WordPress plugin với ngôn ngữ chính là PHP, MySQL.

Kết hợp với các bộ phận liên quan (Kiểm thử, hệ thống...) để triển khai hoàn thành dự án trên các môi trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về HTML/CSS, javascript, WordPress

Có kinh nghiệm về PHP, MySQL, Github, Trello, Subtree.

Có khả năng review, đọc hiểu code, và tài liệu tốt.

Nhiệt tình và trách nhiệm với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và tự học công nghệ mới.

Biết Framework Codeigniter, Laravel, PostgreSQL là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có nhiều cơ hội làm việc tại Nhật.

Được cấp máy tính riêng.

12 ngày phép, lương tháng 13.

Xem xét tăng lương 1 lần / năm.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi cơ bản theo quy định của nhà nước như: Đóng BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường trẻ trung, làm việc thoải mái vui vẻ.

Có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn khi chứng tỏ được năng lực.

Sếp tốt, vui vẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin