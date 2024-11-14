Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ làm đẹp/Spa Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Trực page salon,hỗ trợ khách hàng đặt lịch ( nếu có phát sinh )
Chăm sóc tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng
Đứng quầy thanh toán, đón tiếp khách hàng
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam nữ tuổi từ 18-28
Kinh nghiệm : >= 6 tháng ở vị trí tương đương ( sale,CSKH...) chưa có được đào tạo thêm
Không ngại khách đông
Chịu áp lực công việc tốt,hòa đồng năng động
Trung thực, máu lửa với công việc, teamwork tốt
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản ( Word, Excel, Mail ) là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn từ: 9 -12tr/tháng ( lương cứng + % bán sản phẩm,dịch vụ )
9 -12
Các khoản thưởng khác theo chính sách Công ty bao gồm:
Thưởng theo tháng/quý/năm: theo chính sách Công ty, phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty và thành tích công việc của bộ phận và cá nhân
Thưởng theo sự vụ, dự án theo chính sách Công ty: khi triển khai, tham gia; khi hoàn thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
