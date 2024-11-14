Tuyển Dịch vụ làm đẹp/Spa Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dịch vụ làm đẹp/Spa Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực page salon,hỗ trợ khách hàng đặt lịch ( nếu có phát sinh )

Chăm sóc tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng

Đứng quầy thanh toán, đón tiếp khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Nam nữ tuổi từ 18-28

Kinh nghiệm : >= 6 tháng ở vị trí tương đương ( sale,CSKH...) chưa có được đào tạo thêm

Không ngại khách đông

Chịu áp lực công việc tốt,hòa đồng năng động

Trung thực, máu lửa với công việc, teamwork tốt

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản ( Word, Excel, Mail ) là 1 lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn từ: 9 -12tr/tháng ( lương cứng + % bán sản phẩm,dịch vụ )

Các khoản thưởng khác theo chính sách Công ty bao gồm:

Thưởng theo tháng/quý/năm: theo chính sách Công ty, phụ thuộc vào tình hình hoạt động của công ty và thành tích công việc của bộ phận và cá nhân

Thưởng theo sự vụ, dự án theo chính sách Công ty: khi triển khai, tham gia; khi hoàn thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine

