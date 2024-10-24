Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà TASCO BUILDING HH2, 2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

BTBD định kỳ:

Thực hiện BTBD định kỳ thiết bị trạm thu phí theo kế hoạch; BTBD định kỳ các thiết bị của các sản phẩm khác mà công ty cung cấp cho khách hàng; Lập hồ sơ BTBD đã thực hiện;

Thực hiện BTBD định kỳ thiết bị trạm thu phí theo kế hoạch;

BTBD định kỳ các thiết bị của các sản phẩm khác mà công ty cung cấp cho khách hàng;

Lập hồ sơ BTBD đã thực hiện;

Triển khai thi công: Tham gia triển khai lắp đặt các thiết bị thu phí hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà công ty cung cấp; Xử lý sự cố: Phối hợp với nhân viên BTBD tại các trạm thu phí, đối tác để xử lý sự cố mức level 2/3; Bao gồm cả việc sửa chữa, thay thế thiết bị tại trạm; Xử lý sự cố đối với các thiết bị, sản phẩm khác mà công ty cung cấp; Giám sát tình trạng thiết bị: Giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị theo checklist; Thực hiện cấu hình, căn chỉnh (nếu cần) để thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả;

Triển khai thi công: Tham gia triển khai lắp đặt các thiết bị thu phí hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà công ty cung cấp;

Triển khai thi công:

Tham gia triển khai lắp đặt các thiết bị thu phí hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà công ty cung cấp;

Xử lý sự cố: Phối hợp với nhân viên BTBD tại các trạm thu phí, đối tác để xử lý sự cố mức level 2/3; Bao gồm cả việc sửa chữa, thay thế thiết bị tại trạm; Xử lý sự cố đối với các thiết bị, sản phẩm khác mà công ty cung cấp;

Xử lý sự cố:

Phối hợp với nhân viên BTBD tại các trạm thu phí, đối tác để xử lý sự cố mức level 2/3; Bao gồm cả việc sửa chữa, thay thế thiết bị tại trạm; Xử lý sự cố đối với các thiết bị, sản phẩm khác mà công ty cung cấp;

Phối hợp với nhân viên BTBD tại các trạm thu phí, đối tác để xử lý sự cố mức level 2/3; Bao gồm cả việc sửa chữa, thay thế thiết bị tại trạm;

Xử lý sự cố đối với các thiết bị, sản phẩm khác mà công ty cung cấp;

Giám sát tình trạng thiết bị: Giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị theo checklist; Thực hiện cấu hình, căn chỉnh (nếu cần) để thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả;

Giám sát tình trạng thiết bị:

Giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị theo checklist; Thực hiện cấu hình, căn chỉnh (nếu cần) để thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả;

Giám sát tình trạng hoạt động của các thiết bị theo checklist;

Thực hiện cấu hình, căn chỉnh (nếu cần) để thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả;

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT; Điện tử viễn thông, kỹ thuật điện-tự động hóa. Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên; Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel thành thạo; Tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật thiết bị; Có tinh thần cầu tiến học hỏi và tìm hiểu công nghệ, không ngại khó khăn; Tính cách trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực tốt; Khả năng làm việc phối hợp nhóm; Khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT; Điện tử viễn thông, kỹ thuật điện-tự động hóa.

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;

Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel thành thạo;

Tiếng Anh: có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật thiết bị;

Có tinh thần cầu tiến học hỏi và tìm hiểu công nghệ, không ngại khó khăn;

Tính cách trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu áp lực tốt;

Khả năng làm việc phối hợp nhóm;

Khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lên tới 700$

700$

- Gói thu nhập 14-16 tháng lương/ năm

- Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

- Chế độ Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người nhà

- Nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần

- Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm

- Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nâng cao kỹ năng thực hiện công việc, kỹ năng mềm và thi các chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí tại Công ty

- Được tham gia các chương trình đào tạo trước khi bắt đầu công việc và trong quá trình làm việc theo yêu cầu công việc

- Chính sách phát triển, thăng tiến có lộ trình theo từng vị trí, từng phòng ban

- Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

- Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB bóng đá, chạy bộ, yoga, gym...

- Được trang bị laptop, các thiết bị công nghệ hiện đại trong quá trình làm việc

- Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên

- Văn phòng làm việc hạng A, không gian mở, tiêu chuẩn 5 sao

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tasco building, HH2-2 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin