Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 222 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp và kiểm soát toàn bộ chứng từ kế toán nội bộ, hóa đơn đầu ra – đầu vào.

Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thu – chi, công nợ, nhập – xuất – tồn hàng hóa.

Quản lý quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng.

Lập báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng, báo cáo doanh thu – chi phí, phân tích lời lỗ hoạt động kinh doanh.

Phối hợp với bộ phận kho và bar kiểm kê định kỳ; xử lý chênh lệch số liệu thực tế và sổ sách.

Hỗ trợ kê khai và làm việc với cơ quan thuế theo quý/năm.

Làm việc với đơn vị kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm xã hội khi cần.

Tính Lương và báo cáo lương nhân viên hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực nhà hàng, F&B hoặc dịch vụ.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Thành thạo Excel và phần mềm kế toán (Misa, Fast hoặc tương đương).

Trung thực, cẩn thận, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng phân tích, tổ chức và quản lý dữ liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận theo năng lực.

Thưởng lễ, Tết, thưởng theo hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong ngành dịch vụ – giải trí.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Tham gia BHXH đầy đủ và các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ NHÀ HÀNG WAIKIKI

